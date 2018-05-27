البنك الأهلي يُطلق برنامج توظيف متخصص في مجالات التقنية والتكنولوجيا

جدة – الشرق

في بادرة تُعد نوعية في القطاع المصرفي السعودي تستهدف خلق فرص جديدة للكوادر والكفاءات الوطنية الشابة في مختلف المجالات التقنية، أطلق البنك الأهلي برنامج توظيف متخصص في التقنية والتكنولوجيا تحت مسمى “برنامج الأهلي للتقنية” يساهم في تطوير القدرات السعودية في مجالات تقنية وأمن ونظم المعلومات والمصرفية الذكية كجزء من مبادراته لتعزيز مكانته باعتباره الخيار الأول للموظفين في قطاع صناعة الخدمات المالية؛ وتعزيزاً لهدفه الاستراتيجي للارتقاء ببيئة عمله الداخلية لتكون الأفضل في استقطاب المواهب الوطنية الشابة.

وأشار، نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي، مطلق العنزي، إلى أن البرنامج الجديد سوف يستهدف توظيف و تدريب الخريجين الجدد من الشباب والشابات السعوديين في البنك الأهلي.

ويُساهم في تحفيز الابتكار والاستثمار في مجالات التقنية والتكنولوجيا للإسهام في تحقيق نهضة في مجال التقنية المصرفية في المملكة، كما يندرج ضمن جهود البنك المستمرة لاستقطاب الكوادر الوطنية الطموحة الشابة من خريجي وخريجات الجامعات وتأهيلها وتمكينها من خلال التدريب على رأس العمل، بجانب بناء الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص للتدريب والتأهيل.

وأضاف أن البرنامج الجديد يُعتبر أحد أبرز المبادرات المهمة على مستوى صناعة التقنية المصرفية في المملكة لتطوير وتوطين الكفاءات السعودية من الشباب والشابات في مختلف مجالات التقنية وتعزيز قدراتهم، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، والارتقاء بأساليب وتقنيات التدريب لا سيما التي تتطلب تطوير القدرات باستمرار، حيث يعتبر دور المسؤول التقني أحد الأدوار المهمة بسبب ما يقدمه من خدمات وحماية بيانات ومعلومات المؤسسات بما يحقق الريادة في هذا المجال في ظل التطور السريع للتكنولوجيا تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأختتم العنزي حديثه بالقول أن توجه البنك لتوطين مجالات التقنية يأتي انطلاقا من إيمان المسؤولين بالبنك بأن الكفاءات السعودية هي أثمن أصوله حيث أن الاستثمار في تطويرهم يأتي في مقدمة الأولويات، وأن بناء وتأهيل الموارد البشرية هو توجُّه استراتيجي وأحد أبرز الركائز الأساسية في البنك الأهلي”.

الجدير بالذكر أن “برنامج الأهلي للتقنية” هو أحد أبرز البرامج التدريبية التي تقدم فرص تطويرية مُصممة بكفاءة عالية، حيث يقدم البرنامج تدريباً متخصصاً للخريجين والخريجات الجدد، وأيضاً يقدم تدريب على رأس العمل في الإدارات التقنية داخل البنك، وكذلك تدريبا عملياً على أفضل الممارسات في أهم شركات التقنية والتكنولوجيا حول العالم لنقل وتوطين الخبرات والتطبيقات في هذا المجال، كما يحتوي البرنامج الجديد على مجموعة واسعة ومختلفة من التدريب على المهارات التقنية المتعلقة بالنظم والمصرفية الالكترونية، بالإضافة إلى الشبكات والبرمجة وكذلك أمن المعلومات.

ويشار إلى أن من أولويات البنك في مجال الموارد البشرية هو رفع كفاءة الأداء، والتطوير المستمر على خدمات وبرامج البنك المقدمة لعملائه، ومواصلة التزام البنك بالتطوير المستمر على بيئة عمله؛ هذا فضلاً عن الإعداد لجيل ثانٍ من القادة السعوديين هم بمثابة ضمان لاستمرارية العمل.