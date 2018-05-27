تعليم الشرقية يكرم الطالبات الفائزات في مسابقة انتل ايسف

الدمام – الشرق

هنأ مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بناته الطالبات الفائزات والمشاركات في المسابقة الدولية إنتل آيسف 2018.

وأكد الشلعان، أن الإنجاز الوطني الكبير ما هو إلا ترجمة لاستثمار حكومتنا الرشيدة في أبنائها ودعمها منقطع النظير لقطاع التعليم لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد بمكتبه الطالبات الفائزات والمشاركات في المسابقة الدولية إنتل آيسف 2018، بحضور مديرة إدارة الموهوبات بتعليم المنطقة ابتسام المزيني، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص وبمشاركة عدد من أولياء أمور الطالبات .

وقال مدير التعليم الدكتور الشلعان خلال تكريمه الطالبات، بتميزكم نحتل رقما على خارطة العالم، بل سنحقق صدارةً وعدنا بها ربّ العزة والجلال مخاطبهم قائلا إنكم أنتم صُنّاع المجد، والعنصر الفاعل في رؤية وطننا السعودي الأصيل ، وأضاف الشلعان أن هذا الإنجاز الكبير نهديه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جهتها أوضحت مديرة إدارة الموهوبات ابتسام المزيني ان وصول طالباتنا لمنصة التتويج العالمية ورفع علم المملكة عاليا بين صفوف الدول المتقدمة يسهم في إزالة الصورة النمطية عن طلاب المملكة التي رسمها البعض فالصورة التي يجب أن تبرز هي صورة الطالب السعودي المبتكر والمتسلح بالمعرفة والقيم الاسلامية السمحة.

وكرم مدير التعليم الطالبة تاله فهد أبو النجا من المتوسطة الثالثة بالظهران والتي حققت المركز الثالث عالمياً من خلال مشروع: تحسين التواصل لذوي الإعاقة البصرية من خلال نظام كتابة مبتكر في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، إضافة لتكريم الطالبة نوره فهد العمري من ثانوية مدارس الفيصلية الاسلامية بالخبر والتي حققت المركز الرابع عالمياً من خلال مشروعها : تعزيز كفاءة الألواح الشمسية باستخدام الأنابيب الحرارية والمولدات الكهرو حرارية في مجال الطاقة الفيزيائية، كما تم تكريم الطالبة رزان أحمد المساعد من ثانوية مدارس البسام الأهلية من خلال فوزها بالمركز الرابع عالمياً في مشروع : تقليل التأثير البيئي للصبغات العضوية باستخدام محفز ضوئي في مجال الهندسة البيئية.

كما كرم مدير التعليم الطالبات المشاركات في المسابقة وهم: نورا الحداد، وديمة غازي، وديمة العشيان، و مشاعل منصور ال جلوي .