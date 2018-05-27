“حلواني اخوان” تطلق مبادرة #حلواني_الخير للعمل التطوعي والمسؤولية الإجتماعية للسنة الثانية على التوالي

أعلنت شركة “حلواني اخوان”، الشركة الرائدة في تصنيع المواد الغذائية السعودية منذ أكثر من 60 عاماً، عن اطلاق حملة “#حلواني_الخير” للسنة الثانية على التوالي والتي تهدف إلى تنفيذ العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية طويلة الأمد لغرض الارتقاء بمستوى العمل التطوعي ونشر فعل الخير ما يعكس التزام الشركة تجاه كافة فئات المجتمع السعودي والمقيمين.

وقد أضافت مبادرة #حلواني_الخير لهذا العام العديد من الأنشطة الخيرية والتنموية، حيث وبالاضافة إلى وجبات افطار الصائمين التي تجاوت النصف مليون وجبة على مستوى المملكة، أطلقت #حلواني_الخير هذا العام “برنامج تطوع الموظفين” بالتعاون مع برنامج خدوم، و “سفرة افطار البلد” في جدة القديمة، و “افطار الخير” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، و اكثر من 800 سلة رمضانية، إضافة إلى ترتيب زيارات ميدانية لمصانعها في جدة لأطفال التوحد وحفل معايدة في العديد من المستشفيات، ودعم مايقارب العشرة الاف اسره متعففة بالتعاون مع جمعية نماء الخيرية.

وقد أكد المهندس صالح أحمد حفني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حلواني أخوان أن حملة #حلواني_الخير قد حققت في عامها الأول العديد من النجاحات من خلال المبادرات التي تهم أفراد المجتمع وشرائحه المختلفة لمساندتهم وتعزيز أنشطتهم والدفع بهم على طريق النجاح للوصول إلى أهدافهم، كما حققت الحملة أهدافها السامية للنهوض بالمجتمع وتمكين الفرد ليكون عضواً فعالاً منتجاً في مجتمعه مما يؤدي إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية للكيانات والمجموعات الإقتصادية ويعود بالكثير من المنافع للمجتمع بشكل عام، كما أوضح أن هذا النجاح دفع “حلواني اخوان” لتطوير هذه المبادرة لتشمل العديد من الأنشطة والقطاعات الجديدة الأمر الذي دفع العديد من الجمعيات والجهات الخيرية ليكونوا شركاء فيها.

الجدير بالذكر ان مبادرة #حلواني_الخير في عامها الأول حققت العديد من النجاحات المميزة في مجال العمل التطوعي والخيري، ومن المقرر خلال شهر رمضان الحالي الوصول الى شرائح اكبر وذلك برعاية ذهبية لحملة رمضان امان7 في المملكة والتي تهدف للحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة، عبر توزيع وجبات إفطار خفيفة على السائقين قبل أذان المغرب في التقاطعات المرورية المهمة والأماكن المزدحمة، وبمشاركة أكثر من 14,000 متطوع من مختلف فئات المجتمع في كلا من السعودية والامارات والكويت والبحرين وعمان والاردن والبوسنه، حيث سيتم توزيع 360 الف وجبة في 17 مدينة في المملكة، هذا بالإضافة الى التعاون التام مع الجمعيات الخيرية المعتمدة في هذا المجال في المملكة من قبل قيادات ومنسوبي الشركة وعوائلهم حيث أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو التفاعل مع المجتمع في نشر الخير والتكافل والعطاء لخدمة أبناء الوطن.

ويمكن متابعة مستجدات هذه الحملة من خلال هاشتاق #حلواني_الخير على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي Halwanibrosksa