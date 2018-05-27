كاميرا هاتف HUAWEI P20 Pro هي الخيار الأمثل لالتقاط صور الموائد الرمضانية العامرة

الكاميرا الذكية تدعم تقنية التصوير المتتابع شديد البطء متيحةً لعشاق التصوير المحترف التفرد بالتقاط تفاصيل صور أطباقهم المفضلة ونشرها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي

لو تساءلنا عن أول شيء يقوم به معظم الأشخاص قبل المباشرة بتناول الطعام والتلذذ بالأطباق التي تفترش المائدة، سيكون الجواب حتماً هو التقاط صورة أو مقطع فيديو قصير! وبالطبع، يستمر اتباع هذه الهواية خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً وأن العلاقة بين فن التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو وبين عالم الطهو لم تعد تقتصر على أخذ لقطة بسيطة للطبق المفضل وحسب، بل تطورت إلى التركيز على التقاط أكثر العناصر إبداعاً وجاذبية في المأكولات، ليكتسي مذاقها جاذبية إضافية من خلال عدسة الكاميرا.

وبالطبع، يتمثل العنصر الأهم الذي يساعد عشاق التقاط مقاطع فيديو وصور الأطباق المميزة ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي في جودة كاميرا الهاتف الذكي، والتي تضمن التفرد بصور فائقة الدقة والوضوح والتميز. وقد شهدنا بالفعل الجودة الاستثنائية للصور الفوتوغرافية التي تقدمها كاميرا HUAWEI P20 Pro الجديد؛ إلا أن هناك ميزتين إضافيتين للكاميرا تمنحانه فرادة عن غيره، وهما التصوير المتتابع شديد البطء super slow-motion video وخاصية التصوير السريع ultra-snapshot.

فسواء كنتم تضيفون رشة الملح والفلفل إلى طبق الإفطار، أو تسكبون القطر على الكنافة، تتيح خاصية التصوير المتتابع شديد البطء في هاتف HUAWEI P20 Pro من هواوي التقاط التفاصيل التي لا ترى بالعين المجردة، وذلك بفضل سرعتها التي تصل إلى 960 إطاراً في الثانية، والتي تزيد عن السرعة المعيارية لكاميرات الهواتف الذكية – 240 إطاراً في الثانية – بأربعة أضعاف. وهكذا، سيظهر كل عنصر من عناصر تحضير الطبق، بدءاً من مزج المكونات الأساسية وانتهاءً برشة التوابل الأخيرة، بوضوح ينبض بالحياة مع مستوى استثنائي من دقة التفاصيل، ما يجعل من الكاميرا وسيلة مثالية لنقل جودة المذاق وتوليفات الطبق بدقة متناهية. أما وضع التصوير السريع فيتيح التقاط الصورة خلال وقت قصير يصل إلى 0.3 ثانية ليضمن عدم تفويت أية لحظة مميزة في عالم المذاق الفاخر بعد اليوم.

وتُعد خاصية التصوير المتتابع شديد البطء مثالية لتسجيل خطوات تحضير الأطباق من المراحل الأولى حتى تقديمه على الطاولة، لتسهّل عليكم اتباع مهارات الأمهات الشهيرة في إعداد الأطايب وغيرها من فنون المطبخ بدقة ووضوح لم يسبق لهما مثيل.

ومع هذه الخاصيات المتطورة، يتيح لكم هاتف HUAWEI P20 Pro توظيف مهاراتكم في التصوير لتشويق أحبائكم من الأهل والأصدقاء وتشجيعهم على الانضمام إلى مائدة الإفطار والسحور.

تابعوا جودة تصوير هاتف HUAWEI P20 Pro مع برنامج “أغلى من الذهب” خلال شهر رمضان المبارك.

إذ يشهد الموسم الرمضاني الحالي تعاون هواوي مع البرنامج التلفزيوني الشهير “أغلى من الذهب”، والذي يُعرض للموسم الثالث على التوالي على عدد من المحطات التلفزيونية في المنطقة. وسيعرض البرنامج، مقابلات حصرية مع ألمع نجوم المنطقة ليسلط الضوء على مشاهد غير مسبوقة من حياتهم الشخصية والمهنية والجوانب التي تثير شغفهم بالحياة. ويتميز البرنامج هذا الموسم بتصوير لقطات منه عبر هاتف HUAWEI P20 Pro الذكي – ليكون البرنامج التلفزيوني الأول في العالم العربي الذي يتم تصويره بهذه الطريقة، حيث استغل معدو البرنامج القدرات الاستثنائية لعدسة لايكا الثلاثية بقدرة 40 ميجا بيكسل، والمعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها وضع التصوير الليلي، إلى جانب خاصية التقريب الهجين بقدرة 5X وميزة تنسيق الإضاءة بشكل ثلاثي الأبعاد في صور السيلفي الشخصية للوصول إلى مستوى استثنائي من التفاصيل والوضوح والألوان النابضة بالحيوية.