ريال مدريد يحصد لقب مسابقة دوري الخطوط الجوية التركية لكرة السلة الأوروبي (يورو ليغ) 2018 لأربع أفضل فرق أوروبية للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه الحاسم بـ85 مقابل 80 على منافسه فريق فنرباهتشه دوجس إسطنبول على ملعب ستارك أرينا في العاصمة الصربية بلغراد.

توّج فريق ريال مدريد لكرة السلة بلقب دوري الخطوط الجوية التركية لكرة السلة الأوروبي “يورو ليغ” 2018 للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على فريق فنرباهتشه في المباراة النهائية التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي على ملعب ستارك أرينا أكبر ملعب داخلي في صربيا.

شهدت ليلة الجمعة المباريات الأولى من نهائي أفضل أربعة فرق أوروبية لكرة السلة. حيث لعب فريق فنرباهتشه دوجس إسطنبول وفريق زالغيريس كوناس مباراة الدور قبل النهائي في بطولة هذا العام في الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي)، وبعد ذلك لعب سيسكا موسكو وريال مدريد في الساعة 21.00. وتلاقي الفريقان الخاسران زالغيريس كوناس وسيسكا موسكو بعد ذلك في مباراة تحديد المركز في الساعة 17.00 . وفي الساعة 20:00 التقى فريقا ريال مدريد وفنارخشة في المباراة النهائية.

واحتل فريق زالغيريس كوناس المركز الثالث بفوزه على فريق سيسكا موسكو بنتيجة 79-77 بعد اليوم الأول من اللعبة. في حين، فاز ريال مدريد بالمسابقة بنتيجة 85-80 على فريق فنرباهتشه دوجس إسطنبول في المباراة التي أقيمت على ملغب بلغراد ستارك أرينا. وحقق ريال مدريد هذا الفوز بعد النتائج التالية:

• الجولة الأولى: ريال مدريد 21 فنرباهتشه 17

• الجولة الثانية: ريال مدريد 38 فنرباهتشه 40

• الجولة الثالثة: ريال مدريد 63 فنرباهتشه 55

• الجولة الرابعة: ريال مدريد 85 فنرباهتشه 80

وباعتبارها المركز الرئيسي لعمليات الخطوط الجوية التركية، استضافت مدينة إسطنبول مسابقات هذه البطولة ومرتين، في حين استحقت العاصمة الصربية بلغراد أحقية استضافة هذه المنافسات لعام 2018، نظراً لموقعها الهام في رياضة كرة السلة. واختتمت المسابقة بتتويج ريال مدريد بلقب بطولة دوري الخطوط الجوية التركية لكرة السلة الأوروبي “يورو ليغ” 2018، حيث بثت المباراة على أكثر من 32 منصة في أكثر من 175 بلداً.

وفي معرض تعليقه على النهائي المثير الذي جمع ريال مدريد وفريق فنرباهتشه التركي، قال السيد محمد إلكر آيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية: ” استحقت بلغراد استضافة منافسات دوري الخطوط الجوية التركية لكرة السلة الأوروبي “يورو ليغ” 2018 لأول مرة. ونتوجه في الخطوط الجوية التركية بالشكر إلى بلغراد على كرم الضيافة الذي أظهرته خلال الأيام الثلاثة الماضية. إن نهائي أفضل أربعة فرق أوروبية في كرة السلة هو النهائي الأبرز والأعلى مستوى بما يتمته به من الروح الرياضية الواضحة والطاقة. تهانينا القلبية للحائز على قلب البطولة فريق ريال مدريد وإلى فريق فناربخشه دوجس إسطنبول الذي كان نداً صعباً وأضفى طابع الإثارة على النهائي”.

في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في صربيال بالاس في 19 مايو، تم الإعلان عن خمسة من أفضل النجوم في مسابقة عام 2017-2018 وهم؛ نيك كالاثيس من فريق باناثينايكوس سوبرفوودز أثينا، وناندو دي كولو من فريق سيسكا موسكو، ولوكا دونسيتش من فريق ريال مدريد، وتورنيك شينغيليا من فريق كيرولبيت باسكونيا فيتوريا غاستيز، وجان فيسلي من فريق فنرباهتشه دوجس إسطنبول. بالإضافة إلى ذلك، حصل اللاعب لوكا دونسيتش من ريال مدريد على 1.000.000 نقطة من برنامج مايلز آند سمايلز الذي يمنح فوائد مميزة لحامله من الخطوط الجوية التركية.

ونالت البطولة التي أقيمت برعاية شركة الخطوط الجوية التركية، أكبر شركة طيران تغطي وجهات حول العالم، إعجاب واستحسان متابعي كرة السلة لما وفرته من بيئة مميزة وتجارب كبيرة. كما برزت الروح الحقيقية للخطوط الجوية التركية في هذه البطولة من خلال أنشطة “مختلفة بشكل مبهج” من قبل فرق العمل التابعة للشركة والقائمين على البطولة. وكانت هذه أيضًا فرصة لمواصلة المبادرات التي نفذها OneTeam، وهو برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاص بـ “يورو ليغ” والذي تم إنشاؤه بدعم من شركة الخطوط الجوية التركية في عام 2012.

وأطلقت منافسات بطولة “يورو ليغ” لكرة السلة في عام 2000 وتعتبر أهم بطولة لكرة السلة في القارة الأوروبية. ومنذ عام 2010، أصبحت الخطوط الجوية التركية الراعي الرسمي لمنافسات هذه البطولة فضلاً عن كونها الراعي لمنافسات الربع النهائي. وتؤكد هذه البطولة على التزام الخطوط الجوية التركية المستمر في دعم اللعبة، وستواصل رعايتها لبطولة “يورو ليغ” حتى عام 2020.