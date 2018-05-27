الرياض – واس

أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن بدء إجراءات الحجز في 7 مشاريع سكنية جديدة توفر 13 ألف وحدة سكنية في خمسة مدن حيث تتوزع في مدينة الرياض 3 مشاريع، ومشروع واحد في كلٍ من جدة، الدمام، الخبر، وينبع، وتتجاوز المساحة الإجمالية لهذه المشاريع 3,7 مليون متر مربع، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من برنامج “سكني”، ولتلبيةً احتياجاتهم في كافة مناطق المملكة بما فيها المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وتشمل المشروعات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم مشروع “أعالي جدة” والواقع على مساحة 920 ألف متر مربع، في حي الأمير فواز في محافظة جدة، حيث سيتم من خلاله توفير 9868 وحدة سكنية من نوع شقة، وتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بنحو 1000 وحدة سكنية، وتتميز بتنوع التصاميم والنماذج، فيما تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 260 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 260 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة الأرباح، على أن تنطلق المراحل الأخرى منه بعد اكتمال حجز المرحلة الأولى مباشرة، ويضم المشروع مواقع لمرافق خدمية متكاملة وحدائق عامة ومساجد، إضافة إلى مواقع مخصصة للمدارس والمراكز الصحية.

وفي محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة يأتي مشروع “لؤلؤة الديار” والذي يقع بالقرب من شاطئ البحر الأحمر وعلى مساحة تتجاوز 700 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 1182 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ويعرض المشروع خمس نماذج وتصاميم للوحدات السكنية التي يقدمها وتبدأ أسعارها من 508 آلاف ريال، كما يتميز المشروع بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي بتكامل البنية التحية، وتوفير الخدمات من مساجد وجوامع، إضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس، وروضات الأطفال والمراكز الصحية، كما يضم المشروع مساحات للمسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، إضافة إلى المراكز التجارية.

وفي الرياض أعلن عن ثلاثة مشاريع، هي (رابية الشرق، مشروع السلطان، باريزيانا)، وتوفر “رابية الشرق” ما مجموعه 1093 وحدة سكنية من نوع فلل، بمساحة تتجاوز 302 ألف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 410,000 ريال، وتتميز بقربها من العديد من المخططات السكنية وتتمتع ببنية تحتية متكاملة بالإضافة إلى المدارس والمساجد، ويقع المشروع شرق مدينة الرياض ويبعد قرابة 20 كيلو عن مطار الملك خالد الدولي، فيما يوفر مشروع “السلطان” 78 وحدة سكنية من نوع شقق جاهزة، وبأسعار تبدأ من 300 ألف ريال، كما يوفر مشروع “باريزيانا” 686 وحدة سكنية من نوع شقق جاهزة، وتتنوع الخيارات في شقق “باريزيانا” الراقية ما بين غرفتين إلى أربع غرف وبأسعار تبدأ من 380 ألف ريال.

وفي المنطقة الشرقية، يبرز مشروعي “تلال الدمام” في الدمام، و”مشروع الشبيلي” في الخبر، إذ يضم الأول 50 وحدة سكنية من نوع شقق جاهزة، والمشروع هو امتداد لمدينة الدمام من جهة الغرب، ويقع مباشرة على طريق المطار حيث يبعد عنه 12 دقيقة، و20 دقيقة عن الخبر وشاطئ نصف القمر، فيما يضم “مشروع الشبيلي” 43 وحدة سكنية من نوع شقق جاهزة، وبأسعار تبدأ من 460,000 ريال.