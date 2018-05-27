الملك يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية

جدة – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من سفير ارتيريا رئيس المجموعة الإفريقية محمد عمر محمود، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير الأرجنتين رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية خايمي سرجيو سردا، وسفير النمسا رئيس المجموعة الأوروبية كريغور كوسلر، وسفير سنغافورة رئيس المجموعة الآسيوية لورانس اندرسون، وسفير أستراليا رئيس مجموعة اوقيانوسيا رالف كينغ، وسفير كندا رئيس مجموعة أمريكا الشمالية دنيس هوراك.

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال تحيات وتهاني قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، تحياته لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، داعياً الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على الأمة الإسلامية، والعالم أجمع بالخير والسلام.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير.