جدة – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأ الملك المفدى بشهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لـ ” الزياني” على التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والتوفيق.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات على الساحة الخليجية.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.