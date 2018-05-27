اعتناق 22 مسلماً جديداً في الثلث الاول من رمضان في «تعاوني الدمام»

بلغ عدد المسلمين الجدد في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام 22 مسلما منهم ستة أشخاص في مخيم الإفطار العشرين التابع للمكتب خلال الثلث الأول من شهر رمضان.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع أن المخيم يقام للعام العشرين على التوالي وسط مدينة الدمام حيث بلغ مجموع المفطرين بالمخيم أكثر من 34335 صائماً أي بمعدل 3434 صائما يومياً في اليوم الواحد وقد تجاوز العدد 4000 صائم في يوم الجمعة الثاني من رمضان .

وأضاف المزروع أنه تقام يومياً دروس للصائمين وغير المسلمين حيث بلغ عدد الذين استفادوا منها 28700 صائم خلال العشر أيام الأولى من رمضان ، وتلقى الدروس بسبع لغات هي البنغاليــة والأردية والملبيارية والتاميليـة والأندونيسـية والفليبينيـة وذلك بمعدل درس واحد في اليـوم لكـل لغـة ، ويلقى يومياً درس مفتوح باللغة العربية يشارك فيه مجموعة من طلبة العلم. وتـــهدف الــدروس الى توجيــه الوافــدين لتصحيح عقائــدهم و تـــحذيرهم مــن البــدع ، كمـا أن هنـاك أيامـاً سـوف تخصص لـدعوة غير المسلمين بعـد صلاة التراويح بالإضافة إلى البرامج المفتوحة بعد صلاة التراويح لبعض الجاليات ، كما يشمل من ضمن فعاليات المخيم خيمة المقرأة القرآنية لتعليم الفاتحة وقصار السور للجاليات ، كما تقام الخيمة الطبية ويتم فيها فحص السكر والضغط وتقديم التوجيهات التوعوية بالتعاون مع جمعية الرحمة الطبية.