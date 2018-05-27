القيادة تهنئ رئيس أثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

جدة – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الدكتور مولاتو تشومي رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الدكتور مولاتو تشومي رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.