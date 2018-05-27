اعتماد حركة قادة المدارس بتعليم ظهران الجنوب

ظهران الجنوب – الشرق

اعتمد مدير التعليم بظهران الجنوب بالنيابة سعيد سعد الوادعي اليوم, حركة التجديد والنقل والإنهاء للقيادات المدرسية للعام الدراسي القادم 1440/1439 لقطاع “البنين” التي اشتملت على 75 من القادة والوكلاء .

وأكد الوادعي أهمية دور القيادة المدرسية في نجاح أعمال المدارس, والسير بها نحو التميز والإبداع , متمنيًا للجميع التوفيق في مواقعهم الجديدة .

بدوره, أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية أمين لجنة القيادات المدرسية حسين منصور آل صبحان أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لعام دراسي في مواقع عملهم, ونقل آخرين إلى مواقع أخرى, وتكليف معلمين للعمل في القيادات المدارسية , راجيًا للجميع التوفيق والسداد .