"السالم" يتفقد مخيم "سراج" التعاوني

سيّر رحلات العمرة الرمضانية بـ150 معتمر

الدمام – الشرق

قام رئيس مركز الظهران، عبدالله السالم، بزيارة ميدانية تفقدية لمخيم الإفطار السابع الرمضاني التابع لتعاوني الظهران ( سراج ) رافقه خلال الزيارة رئيس مجلس الإدارة للمكتب التعاوني ( سراج ) الدكتور عادل الضويحي والمدير التنفيذي للمكتب الشيخ بندر القحطاني والشيخ حسين بامشموس ومسؤول العلاقات العامة بالمكتب الشيخ عبدالعزيز باعاصم.

وقام السالم بجولة على مخيم الإفطار السابع شاهد فيها الجهود اليومية التي تبذل من أجل تفطير الجاليات المسلمة بالمخيم ، كما أستمع لشرح مفصّل من المدير التنفيذي للمكتب الشيخ بندر القحطاني عن نقاط توزيع الإفطار الجوّال وتلك التي بالمجمعات التجارية وكذلك التي بالمساجد التابعة لبرنامج الإفطار السنوي لمكتب ( سراج ) التعاوني بالظهران وتبلغ عددها 20 مساجداً .

من جهته صرّح السالم في كلمته التي ألقاها على القائمين بإدارة المخيم السنوي السابع لتفطير الصائمين بالظهران ( سراج ) بخيمة التشريفات أثنى فيها على ما رآه من جهود جبارة تبذل يومياً من أجل خدمة الإسلام والجاليات المسلمة كما أثنى على حسن اختيار المكان والاستعدادات اليومية وفرق العمل التطوعية التي رآها، وشكر السالم الجهات المشاركة في المخيم السنوي السابع المتمثلة في بلدية الظهران التي قدمت الدعم للقائمين على المخيم من خلال الشراكة المجتمعية بين المكتب والبلدية وختم كلمته بشكره للجميع على ما يقومون به وبدعمها الكامل للكل الجهود التي من شأنها إنجاح مخيم تفطير الصائمين السابع بالظهران التابع لمكتب ( سراج التعاوني )، كما قدم المدير التنفيذي للمكتب درعاً تذكارية للسالم والتقت صورة جماعية بهذه المناسبة .

تقرير الثلث الأول لـ( سراج )

من جهته صرّح المدير التنفيذي للمكتب الشيخ بندر القحطاني بأن المكتب حقق أرقاماً مبشّرة بالنسبة لعدد الداخلين في الإسلام منذ انطلاقة المخيم خلال العشرة أيام الماضية، وأعزى ذلك إلى توفيق الله أولاً ثم لجهود الدعاة القائمين على دعوة الجاليات وتوجيههم وإرشادهم لمعرفة الدين الإسلامي خلال أوقات الإفطار واثنائه وكذلك لفريق عمل المكتب من خلال المكتبة الدعوية والدروس والمحاضرات المستمرة طيلة أيام المخيم التي بلغت حوالي 40 درساً ومحاضرة بمختلف اللغات وإسلام خلالها 33 شخصاً من مختلف الجالية المتوافدة على المخيم ، كما ذكر القحطاني بأنه بلغ عدد مرتادي المقهى الدعوي من غير المسلمين خلال الثلث الأول حوالي 175 شخصاً أسلم منهم العدد المذكور أعلاه آنفاً.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج حفظ الحديث والقرآن والسنة النبوية حوالي 510 أشخاص وتوزيع أكثر من 3100 وجبة إفطار جوّال وأكثر من 34950 وجبة إفطار رئيسية بالمخيم كما أشار القحطاني بأنه تم العمل لأكثر من 3750 ساعة تطوعية حتى الآن، وتسيير أولى رحلات العمرة الرمضانية بأكثر من 100 معتمر من خلال 3 حافلات تقلّهم لمكة المكرمة ذهاباً وإياباً.

وختم القحطاني حديثه بأن الجهود لازالت مستمرة ولازالت الفرق التطوعية تعمل بكل كفاءة واقتدار وتنظيم في إكمال برامج المخيم الرمضاني الرياضية والاجتماعية متطلعاً إلى المزيد من خدمة الجاليات المسلمة بالظهران .