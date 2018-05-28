طوارئ مستشفى الملك خالد تستقبل 16 مصاباً في حادث انقلاب

الخرج – رائد العنزي

استقبلت أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج صباح اليوم الأحد 14رجلاً وطفلين، كانوا قد تعرضوا لحادث مروري بانقلاب مركبتهم من نوع “باص” على طريق حرض شرق المحافظة، وعلى أثر ذلك تم تنويمهم جميعاً تحت الملاحظة.

وتفصيلاً بأنه في تمام الساعة 7:45 صباحاً وصل للمستشفى عبر إسعافات الهلال الأحمر 16 حالات تعرضت لإصابات مختلفة جراء حادث مروري “انقلاب باص” يستقله 16 راكبًا، وفي تمام الساعة الـ 8 صباحاً وصلت 4 حالات إصابة أخرى من مصابي الحادث، فتم على الفور الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى “الكود الأصفر – Code yellow ER trauma”، وتم استدعاء كافة أطباء الجراحة والعظام والأشعة والمخ والأعصاب.

وقامت الكوادر الطبية المختلفة بشكل عاجل التعامل مع المصابين واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لكل مصاب، كما نفذت عمليات الفرز الأولية للحالات، واتضح أنها إصابات تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة لكافة المصابين.

وأعلن انتهاء حالة الطوارئ في تمام الساعة 9.37 صباحاً بمتابعة مباشرة من قبل مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، الذي أكد أن حالة جميع المصابين “جيدة ومستقرة” ويتلقون حالياً العلاج اللازم في قسم تنويم الجراحة قسم “رجال”.

الجدير بالذكر أن الحادثة حظيت باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، حيث إن جميع المصابين البالغ وعددهم 16 رجلاً وإضافة إلى طفلين من الجنسية العُمانية.