“هيئة الثقافة” تعلن بدء التسجيل في معرض “ثنائيات الدرعية”

الرياض – رائد العنزي

أعلنت الهيئة العامة للثقافة عن بدء التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى لمعرض ثنائيات الدرعية؛ والذي يٌعتبر أول وأكبر تظاهرة ثقافية من نوعها لدعم الفنون البصرية في المملكة.

ودعت الهيئة العامة للثقافة، جميع الفنانين والمبدعين والمؤرخين والمهتمين بمجال الفنون والتصميم في المملكة ودول الخليج إلى سرعة التسجيل للانضمام والمشاركة في هذ الحدث الثقافي الكبير، وتقديم أعمالهم الفنية، من خلال الرابط التالي: www.thunaiyat.sa. وذلك حتى تاريخ 27 يونيو 2018.

ويهدف معرض (ثنائيات الدرعية) إلى تقديم أنواع جديدة من الفنون والتصاميم للمجتمع السعودي، وتوفير منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات المحلية والعالمية من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات لتطوير وتسويق الابداع الفني في المملكة. حيث يركز المعرض في نسخته الأولى على إبراز السلوك الانساني وعلاقته بالتراث العمراني في المنطقة، بالإضافة إلى تحفيز الجيل الصاعد من الفنانين السعوديين وتنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لتحقيق تميّز في مجال الفنون البصرية في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.

ويكتسب معرض (ثنائيات الدرعية) أهمية خاصة بتنظيمه في مبنى بلدية الدرعية القديم الذي يمتاز بموقعه الجغرافي المتميّز، كما سيكون موضوع المعرض (من الداخل) موضوعاً حيوياً وجاذباً للفنانين كونه يتناول التسلسل التاريخي للعمارة النجدية وأهم الأحداث التي مرت بها والتغيرات في الثقافة والسلوك الانساني لسكانها لإبراز الموروث الثقافي والتاريخي والحضارة العريقة للمنطقة.