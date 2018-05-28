“أصدقاء المرضى”: 613 الف ريال لاحتياجات مستشفى الولادة والأطفال بالدمام

الدمام – الشرق

قدمت لجنة أصدقاء المرضى في غرفة الشرقية ممثلة في عدد من رجال الأعمال في المنطقة دعماً سخياً بلغ 613.000 ريال لتوفير احتياجات مستشفى الولادة والأطفال بالدمام من الأجهزة الطبية أمس الأحد، وذلك ضمن سلسلة زيارات أعضاء اللجنة بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك رئيس لجنة أصدقاء المرضى لمستشفيات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك .

وجاءت المساهمات بتبرع سخي من أحمد بلحمر بمبلغ 200 ألف ريال ، ورجل الأعمال عبدالعزيز الانصاري 105 الالاف ريال، و رجل الأعمال عصام المهيدب 100 ألف ريال، و رجل الأعمال عبدالعزيز الخضري 100 ألف ريال، إضافة إلى تبرع من لجنة أصدقاء المرضى بـ 100 ألف ريال ،ورجل الأعمال محمد سليمان المهيدب 8 الالاف ريال .

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك أن هناك تنسيقاً مشترك بين لجنة أصدقاء المرضى وصحة الشرقية لتأمين الأجهزة التي يحتاجها المرضى ، حيث أن الهدف هو الوصول إلى المرضى وخدمتهم ، مشيراً إلى تقديم الدعم من قبل رجال الاعمال في لجنة أصدقاء المرضى يأتي من منطلق المشاركة المجتمعية ، لافتاً إلى أن رجال الأعمال شركاء في تقديم الخدمات الصحية إضافة إلى آرائهم التي تؤخذ بعين الاعتبار .

يذكر أن الزيارة الرمضانية للجنة أصدقاء المرضى تمت بحضور أمين اللجنة عبدالرحمن الحمين ، ومدير مركز المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية منسق أعمال اللجنة متعب العنزي