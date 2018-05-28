منصة الكترونية لتأجير السيارات بالساعة

الدمام – الشرق

توصل الشاب السعودي علي مساوي إلى فكرة إيجاد منصة الكترونية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط توفر خدمات النقل بقيادة ذاتية بأكثر من 8000 سيارة على مستوى المملكة في المرحلة الأولى والانتقال إلى الدول الخليجية بالمرحلة الثانية حيث تتيح المنصة تقديم خدمة التأجير للسيارات بالساعة ويتم إيصال السيارة إلى موقعك الذي تحدده بسعر جدا في متناول اليد وبأقل مما تأخذه مكاتب التأجير الخاصة بالسيارات .

وأوضح علي مساوي بأن التطبيق جاء متناسبا مع حاجة المرأة السعودية التي ستبدأ قيادة السيارة في العاشر من شهر شوال القادم حيث يتيح لها التطبيق ولكل من يرغب في الحصول على سيارة لقضاء الاحتياجات في الوقت الذي يرغبه أو الساعات التي يحتاج فيها إلى مركبة حيث يقوم فريق العمل بإيصال السيارة إلى الموقع الذي يرغبه المستفيد وبعد الانتهاء منها يحدد الموقع الذي يتواجد فيه وتتم عملية الاستلام حسب الفئات التي يرغبها المستفيد مع توفير كافة خدمات الفخامة والتميز والاحترافية.

وأبان بأن الخدمة متوفرة بالمطارات الكبيرة بالمملكة خلال أربع وعشرين ساعة على أن تعمم على كافة مناطق المملكة مشيرا إلى أن العمل بدأ في مدينة الرياض حاليا عن طريق الهاتف حاليا وقريبا جدة ومكة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وباقي مدن المملكة.

وألمح بأن العميل ما عليه سوى الدخول على التطبيق الخاص بالخدمة وهو (جتو كارز) ويختار فئة السيارة التي يرغبها ويتم إيصالها سريعا إليه حيث سيمنح عدد من الميزات منها ساعات إضافية وغيرها من الميزات .