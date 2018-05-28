أمسية شعرية بنادي حائل الأدبي

حائل – فاضل الغيثي

أستهل نادي حائل الأدبي الثقافي فعالياته الرمضانية هذا الموسم بأمسية شعرية “شعبية” شارك فيها عدد من شعراء حائل وهم: راضي الشعيلي، فهيد البقعاوي، زيد الهويران، عيادة الجهيلي، حمود التميمي، عيدالله الضبعان، حمود المزيني. مساء أمس الأول، بمسرح النادي في مدينة حائل.

وأوضح رئيس النادي الدكتور نايف المهيلب لـ«الشرق»؛ أن الموسم المقبل حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تأتي لدعم الحراك الأدبي، مؤكدا بأن الفعاليات ستقام في مقر النادي واللجان التابعة له في محافظات المنطقة، سعياً لنقل أنشطة النادي إلى شرائح المجتمع كافة.

وأضاف المهيلب، أن فعاليات النادي تحاكي روحانية شهر رمضان: موشحات، ومعرض الكتاب الخيري، ومسابقة عن الأم بالإضافة الى العديد من الفعاليات الأدبية والشعبية المتنوعة.