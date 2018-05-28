3 مسارات رئيسة في أندية تعليم عسير الموسمية

جدة – راشد آل عكشان

تواصل الأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، تقديم أنشطتها وفعالياتها من خلال 3 مسارات رئيسة ضمن مشروع ( إجازتي 3) ، وذلك بمتابعة من مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الرئيس التنفيذي للأندية الأستاذ سعد الجوني.

وتضمنت المسارات الثلاثة وفقا لرئيس قسم النشاط الاجتماعي “مشرف الأندية الموسمية ” بتعليم المنطقة، مشبب القحطاني، المسار الترفيهي ، والمسار التدريبي والتقني ،والمسار التطوعي والسياحي ، وذلك من خلال 10 أندية موسمية للبنين والبنات ، فيما تواصل 14 نادي حي للبنين و8 أندية حي للبنات برامجها خلال الإجازة الصيفية .

ولفت القحطاني إلى أن الأندية تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الواحدة والنصف صباحًا، خلال شهر رمضان المبارك، ومن الرابعة والنصف عصرا إلى التاسعة والنصف مساء خلال شهري شوال وذي القعدة المقبلين .