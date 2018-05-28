الوحدة يعلن إتمام أربع صفقات محلية

أعلن نادي الوحدة رسمياً تعاقده مع أربع لاعبين محليين، بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وأنهت الإدارة الوحداوية إجراءات التعاقد مع ثنائي نادي الهلال عبدالله الزوري وفيصل درويش لمدة موسمين، كما نجحت في إتمام صفقة انتقال لاعب الأهلي وليد باخشوين لمدة موسمين.

وقد أتمت إدارة النادي تعاقدها الرسمي مع لاعب نادي النصر عبدالإله العمري لمدة موسم على سبيل الإعارة.