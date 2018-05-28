الدمام – واس

دشن، نائب أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم, مبادرة ” أيادي الخير 2″ الهادفة لتوزيع 1500 جهاز سكر على المرضى بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالدمام وغرفة الشرقية.

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, ثم قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي كلمة بين فيها أن مرض السكري يكلف وزارة الصحة ما يقارب 40% من ميزانيتها ويمكن تقليل هذه الكلفة بالاستثمار بالطب الوقائي والتثقيف الصحي لمرضى السكري ومنع حدوث مضاعفات المرض من الأساس, مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي لدعم المرضى المصابين بالنوع الأول والثاني لمواجهة تحديات المرض المستمرة، والتعايش معه بصحة وأمان وضبط مستويات سكر الدم، والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين نوعية حياة المرضى بالتثقيف الصحي والغذائي المستمر.

وبين التركي أن الجمعية تتعاون مع 17 جمعية خيرية تابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام لدعم مرضى السكري الذين تدعمهم هذه الجمعيات، وتم توزيع 1500 جهاز لقياس السكري على المرضى، بالإضافة إلى أجهزة قياس ضغط الدم,

كما أن الجمعية فحصت ست مدارس في الجبيل وست مدارس في القطيف ومدرسة المبرز الثانوية للبنين بالأحساء، كما قامت بفحص الطلاب والطالبات والطقم التدريسي لـ70 مدرسة تضم 25 ألف طالب وطالبة بالخبر، مشيراً إلى أنه من المخطط استكمال هذا المشروع العام القادم واستيعاب 50 مدرسة العام المقبل, وذلك للخروج بدراسة شبه مكتملة للحالات المصابة بالسكري والسمنة وضغط الدم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي مدارس البنين والبنات.

وسلط التركي الضوء على عددٍ من مبادرات الجمعية، منها تأسيس “نادي الابتسامات الحلوة”، للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في 2013، وتأسيس “نادي المشي بالمنطقة الشرقية”، و”مشروع المدرسة الصحية” منذ 2014، وبرنامج “فحص الطلاب والطالبات بالمنطقة الشرقية – مشروع المدرسة الصحية”.

من جهته ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل، كلمة أكد فيها دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات ذات البعد الاجتماعي ضمن رؤية المملكة 2030، خصوصًا فيما يدعم الكادر الطبي والتدريسي بوزارة الصحة والتعليم وعقد شراكات ضمن المسؤولية الاجتماعية لدعم مرضى السكري بالمنطقة .

بعد ذلك تحدثت الطفلة ليان فياض عن تجربتها بمرض السكري من النوع الأول “سكري صديقي” .

ثم قدم رئيس التثقيف الصحي بالجمعية الدكتور باسم فوتا، نبذة عن إرشادات لمرضى السكري في رمضان وكيفية الصوم بشكل آمن ونصائح حول المائدة الخاصة بالإفطار والسحور.

وكرم الأمير أحمد بن فهد في ختام الحفل الشركاء في المبادرة والجهات الراعية، كما سلم الفائزين بالسحب على الجوائز المقدمة من الجمعية.