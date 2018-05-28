الجيش اليمني يُحرز تقدمًا ميدانيًا شرقي مديرية ميدي

عدن – الشرق
حققت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدمًا ميدانيًا جديدًا شرق مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة ، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن قوات الجيش شنت هجومًا مباغتًا على مواقع مليشيا الحوثي الواقعة شرق الكثبان الرملية الواقعة شرق مديرية ميدي شمال محافظة حجة وتمكنت من إحكام السيطرة على تلك المواقع بعد دحر مليشيا الحوثي منها .
وأشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية وأسر ثلاثة عناصر آخرين اثنان منهم مصابان تم نقلهما لمشافٍ سعودية لتلقي العلاج .
واستعادت قوات الجيش اليمني، أسلحة مختلفة متنوعة خفيفة ومتوسطة تركتها المليشيا بعد فرارها من تلك المواقع .
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