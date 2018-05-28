الجيش اليمني يُحرز تقدمًا ميدانيًا شرقي مديرية ميدي

عدن – الشرق

حققت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدمًا ميدانيًا جديدًا شرق مديرية ميدي التابعة لمحافظة ‏حجة ، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن قوات الجيش شنت ‏هجومًا مباغتًا على مواقع مليشيا الحوثي الواقعة شرق الكثبان الرملية الواقعة شرق مديرية ‏ميدي شمال محافظة حجة وتمكنت من إحكام السيطرة على تلك المواقع بعد دحر مليشيا ‏الحوثي منها .

وأشار البيان إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية وأسر ثلاثة عناصر آخرين اثنان ‏منهم مصابان تم نقلهما لمشافٍ سعودية لتلقي العلاج .‏

واستعادت قوات الجيش اليمني، أسلحة مختلفة متنوعة خفيفة ومتوسطة تركتها المليشيا بعد ‏فرارها من تلك المواقع .‏