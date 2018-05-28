صرف راتب شهرين لمنسوبي نادي الاتحاد

جدة – الشرق

اعتمدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن صرف راتب شهرين لجميع منسوبي النادي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأحد.

وجاء في بيان نادي الاتحاد “اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن صرف راتب شهرين لمنسوبي النادي بشكل استثنائي في هذا الشهر الفضل، على أن يتم مواصلة العمل في حصر كافة الجوانب المالية والتأكد من سلامة كافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن في النادي (الاتحاد) بغرض موازنة الموسم المقبل بناءً على أسس سليمة وواضحة”.