بدء المقابلات الشخصية للمتقدمات على وظائف العدل النسائية

الرياض – الشرق

بدأت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدّمات إلى المسابقة الوظيفية النسائية على وظائف “باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أول” بالمرتبة الثامنة، حسب المواعيد المدونة لكل متقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية.

وطالبت الوزارة المتقدمات إلى المسابقة الوظيفية النسائية، بالدخول إلى بوابتها الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية، التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة الشخصية.

يذكر أن وزارة العدل فتحت باب التوظيف للسعوديات للمرة الأولى في تاريخها، بعد توجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لشغل عددٍ من الوظائف النسوية الشاغرة على المرتبة الثامنة، عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.