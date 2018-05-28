“العدل” : 73 ألف فسخ للوكالات خلال 50 يوماً

الرياض – واس

كشفت إحصاءات وزارة العدل عن إجراء نحو 73.479 عملية فسخ للوكالات من قبل المستفيدين خلال الـ 50 يوماً الماضية منذ إطلاق خدمات الفسخ للوكالات إلكترونياً، من بينها 63.927 عملية تمّت بشكل إلكتروني وتمثّل 87% من إجمالي العمليات، في حين أنّ النسبة الباقية تمّت عبر كتابات العدل.

وتمكّنت الوزارة من تخفيف حاجة المستفيدين لعناء زيارة كتابات العدل عند إجراء فسخ الوكالات من خلال إتاحتها الخدمة عبر منصّاتها الرقمية المختلفة (الموقع الإلكتروني، تطبيق الجوال، والهاتف الموحّد) والتي بدأت تطبيقها أول الشهر الماضي.

وكانت العدل أطلقت خدمات الفسخ الإلكترونية مطلع الشهر الميلادي الماضي بتاريخ 1-4-2018 م، وشهد أوّل أسبوع لإطلاق الخدمة إجراء 5,612 عملية.

وأوضحت الوزارة أنّ إتاحة خدمة الفسخ الإلكترونية تسهّل على المستفيدين إلغاء الوكالات آلياً ودون الحاجة للحضور إلى كتابات العدل، وذلك بعد التحقق والتأكّد من هوياتهم من خلال رسائل الرقم السري المؤقت والمرتبط بالهوية الوطنية عبر قاعدة بيانات وزارة الداخلية “أبشر”.

وبيّنت أنّه يمكن للمستفيدين فسخ الوكالة (إلغائها) عبر الدخول لأحد منافذ الخدمة الإلكترونية ( البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والرقم الموحد للوزارة 920025888، وتطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية)، ثم الدخول على خدمة الاستعلام عن وكالاتي، وبعد التحقق من هوية المستفيد تظهر جميع الوكالات الخاصة به سواءً كان “وكيلاً ” أو “موكّلاً”، واختيار الوكالة التي يرغب المستفيد فسخها، وعند اختيار فسخ الوكالة يصل رمز التحقق على جوال المستفيد لتأكيد الطلب، وبعد إدخال رمز التحقق المرسل يتم فسخ الوكالة من أنظمة الوزارة بشكل مباشر.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على الوكالات الفرعية من خلال تبويب أطراف الوكالة بعد الدخول على خدمة الاستعلام عن وكالاتي، حيث تظهر الوكالات الفرعية المنشأة من الوكالة الأساسية من خلال الوكلاء لضمان حقوق الموكل الأصلي , كما طوّرت الوزارة الخدمة عبر إبلاغ طرفي الوكالة بالفسخ الذي تمّ برسالة نصية لكل أطراف الوكالة.