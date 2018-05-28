“الشورى” يحث هيئة الحياة الفطرية على إنشاء “شرطة بيئية”

الرياض – الشرق

دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للحياة الفطرية، لتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطالب مجلس الشورى – في جلسته اليوم – بضرورة تفعيل استخدام الهيئة تطبيقات الأجهزة الذكية، خاصةً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.

وحث مجلس الشورى الهيئةَ بسرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة، وفقًا لما أورده الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وطالب المجلسُ هيئةَ المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها نموذجًا للشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.

كما طلب المجلس من هيئة المدن الاقتصادية تقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات، بما يتفادى الازدواجية، ولا يحيدها عن أهدافها، والاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية.