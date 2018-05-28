الجبيل – محمد الزهراني

يرعى محافظ محافظة الجبيل، عبدالله بن ناصر العسكر، غداً الثلاثاء، حفل الإفطار في يوم الوفاء لشهداء الوطن والذي خصصه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل لشهداء الواجب وذلك في المخيم الرمضاني.

ورحب مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ناصر بن عايد الشمري بمحافظ الجبيل وقدم شكره على الدعم المتواصل منه، ويستضيف المكتب مجموعة من ذوي الشهداء لوجبة الإفطار مع محافظ الجبيل والمسؤولين.

وقال الشمري: إن الإفطار الذي يحضره ثلاثة آلاف شخص من جميع الجنسيات سيكون نيته وأجره لشهداء الواجب وهذا أقل واجب يقدم لهم نسأل الله أن يتقبلهم شهداء وأن يسكنهم الفردوس الاعلى، والكل يعرف مدى التضحيات التي قدمها الشهداء لينعم الوطن بأمن وأمان.

وأضاف الشمري أن من ضمن الفعاليات في يوم الوفاء إقامه معرض لجنودنا البواسل و ٣رحلات عمرة اثنتان منها للمسلمين الجدد وستكون بإذن الله نيتها عن الشهداء ، وسيلقي دعاة المكتب الكلمات والدروس بجميع اللغات عن مكانة المملكة لدى جميع المسلمين.

وعن المخيم الرمضاني الذي يقيمه المكتب قال الشمري بلغ عدد الصائمين الذين تم تفطيرهم في المخيم الرمضاني الرابع والعشرون والذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في محافظة الجبيل أكثر من 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات.

وأوضح، مدير مكتب التوعية بالجبيل، ناصر الشمرين أن المخيم الرمضاني بدأ الرابع والعشرون لهذا العام ١٤٣٩هـ منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وسينتهي بآخر يوم من الشهر الفضيل، يفد عليه يومياً قرابة ثلاثة آلاف شخص من جميع الجنسيات يتوجهون إلى المخيمات التي تم تقسيمها بحسب اللغة ويتم تقديم الوجبات ، حيث لم يكتفي المخيم بالتفطير بل يقام على هامش برامج إفطار صائم العديد من البرامج الدينية لتوعية الجاليات بأمور الدين الإسلامي الحنيف وتصحيح التلاوة وتسميع لحفظه القرآن الكريم.

وأضاف الشمري ولله الحمد أشهر ١٧ شخص إسلامهم في المخيم ، حيث أن المخيم يستقبل غير المسلمين أيضا من ضمن برامج الإفطار ويقدم لهم عدد من البرامج التي توضح سماحة الإسلام علاوة أن بعضهم تشده مظاهر التكاتف بين المسلمين في المخيم ومن جميع الأعمار والفئات السنية.