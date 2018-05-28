“بر الشرقية” تختتم فعالية الخيمة الرمضانية

الدمام – واس

اختمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية ممثلة في الفرع النسائي أمس الخيمية الرمضانية بمشاركة وحضور 30 من أبناء وبنات أيتام الجمعية وكفلائهم وذلك في مقر الجمعية في الدمام.

وأكد أمين عام الجمعية سمير العفيصان، أن الجمعية تحرص على أن تجمع أبناء الجمعية بكفيلاتهم من خلال الفعاليات والبرامج التي تنظمها الجمعية، موضحاً أن الجمعية ترعى أبنائها من الأيتام من خلال مشروع كفالة الأيتام التابع لبر الشرقية وتقدم لهم من خلاله برامج تعليمية وتنموية واجتماعية سعياً منها للانتقال بهم نحو التنمية والاعتماد على أنفسهم.

من جانبها أوضحت مديرة الفرع النسائي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية فاطمة البخيت، أن الخيمة الرمضانية تضمنت إقامة عدة برامج ترفيهية وحركية وتوزيع الهدايا لليتيمات إضافة إلى مشاركة عدد من الأركان المختلفة التي منها ركن الرسم والتلوين والأشغال اليدوية والتصوير والرسم على الوجه.