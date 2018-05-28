تعليم الشرقية يرفع جاهزيته لبدء عام دراسي جديد

الدمام – الشرق

استعرض مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية رئيس لجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الدكتور ناصر الشلعان في اللقاء الخامس للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الخطط العملية والتجهيزات التي تتم ويجري العمل عليها في تهيئة المدارس والمرافق والتعليمية .

وأكد الشلعان، على أهمية البدء مبكراً في خطط الصيانة والانتهاء منها عاجلاً قبل إجازة عيد الأضحى وفق الجداول الخاصة بزيارات المدارس مع التأكيد على المدارس والمكاتب بأهمية الالتزام بجدول زيارات فرق الصيانة واعتماد مشاهد الإنجاز للمقاولين إذا تم الانتهاء من إنجاز المطلوب.

كما أكد المدير العام إلى أهمية وضع آلية تسهم في ضمان وصول التجهيزات الخاصة بالمدارس في وقتها المحدد .

وألمح أمين إدارة التعليم بتعليم المنطقة الشرقية أنور الزهراني إلى أن الاجتماع يرمي إلى رفع حالة الجاهزية القصوى والعمل على كل ما من شأنه انطلاقة عام دراسي مكتمل الجاهزية ، وفي الاجتماع تم استعراض المهام المناطة بجميع أعضاء اللجنة حيث استعرض المساعدان للشؤون التعليمية الخطة الخاصة بالشؤون التعليمية كالانتقال الآلي للطلاب للمراحل الدراسية وتجهيز الميدان لاستقبال الطلاب المستجدين، و تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات وتفعيل اللجان في المكاتب لاستقبال المستفيدين بشأن تسجيل أبنائهم. وإعداد حركة النقل للقيادات المدرسية إسهاما في استقرار الميدان وأشار إلى أهمية تفعيل البرنامج الإلكتروني للتأكد من جاهزية الميدان قبل التمتع بإجازة عيد الأضحى .

من جانبه أكد المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي إلى أهمية تظافر الجهود لإنجاح خطة الصيانة خلال الإجازة الصيفية للوصول إلى جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي فيما أشارت المساعدة للشؤون التعليمية إلى خطة للتطوير المهني و تنفيذ الدورات التدريبية في فترة الإجازة الصيفية .

وفيما يخص الشؤون المدرسية تم التأكيد على نظافة المدارس ، واستكمال التجهيزات المدرسية ،

كما تطرق مدير إدارة شؤون المباني إلى خطة الصيانة وتعميمها على المكاتب والمدارس وأهمية الالتزام بالخطة الزمنية المعدة لذلك وضمان وصول الخدمة لجميع المكاتب والمدارس.

كما استعرض مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص خطة الإدارة في تهيئة الميدان لجميع البرامج التدريبية عامة وتوعية أولياء الأمور باستثمار الوقت المخصص للتسجيل في الصف الأول الابتدائي لضمان اكتمال المخصص من التسجيل واكتمال التجهيزات بشأن ذلك.