الرياض – رائد العنزي

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن بوابة (زكاتي) الإلكترونية، وتطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية، توفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من دفع زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها من خلال نظام الدفع الإلكتروني “سداد” وذلك للتسهيل على الأفراد أداء زكاتهم بصورة سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن بوابة زكاتي (zakaty.gov.sa) الإلكترونية، توفر خيارًا جديدًا وسريعًا لمساعدة الأفراد سواءً كانوا متواجدين داخل المملكة أو في الخارج على دفع زكاتهم للمستفيدين منها في المملكة بأسلوب إلكتروني متطور وبطريقة سهلة وفي دقائق معدودة بكل ثقة واطمئنان، من خلال نظام “سداد”، الذي يقدم للمستخدم رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع بعد اكتمال خطوات السداد.

وأوضحت الهيئة، أن بوابة (زكاتي) توفر عدة خدمات متميّزة للأفراد، من أبرزها معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، بالإضافة إلى دفع الزكاة الكترونياً من خلال نظام” سداد “حيث تقوم الهيئة بإيداع أموال الزكاة مباشرة في حساب برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصرف على مستحقيها من المستفيدين من البرنامج.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، قامت بتأهيل فريق متخصص بمركز الاتصال الموحد بالهيئة على الرقم (19993) يقوم بتقديم خدماته يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وفي الفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية صباحاً، للرد على جميع أسئلة واستفسارات أفراد المجتمع.