الظهران – الشرق

قدمت لجنة أصدقاء المرضى في غرفة الشرقية ممثلة في عدد من رجال الأعمال في المنطقة دعماً بلغ 240الف ريال لتوفير احتياجات مستشفى الظهران العام من الأجهزة الطبية أمس الاثنين، وذلك ضمن سلسلة زيارات أعضاء اللجنة بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك رئيس لجنة أصدقاء المرضى لمستشفيات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك وشارك بالزيارة امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل وأمين لجنة أصدقاء المرضى عبدالرحمن الحمين ومدير مركز المسؤولية الاجتماعية ومنسق أعمال اللجنة متعب العنزي.

وتبرع رجل الاعمال محمد القريان بـ 120 ألف ريال ، ورجل الأعمال سعود المدعج 100ألف ريال، ورجل الأعمال عبدالله البراك 20ألف ريال . و شارك بالزيارة رجال الأعمال حمود القريان والدكتور بدر البصيص وسالم السيف.