حائل – فاضل الغيثي

تبرع عدد من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة حائل أمس، بالدم لصالح مستشفيات مدينة حائل وشارك في التبرع مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، وعدد من مديري الأقسام والمسعفين والمتطوعين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة حائل سلطان البراهيم لـ«الشرق»؛ أن حملة هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل للتبرع بالدم خصصت لمنسوبيها وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك في بنوك الدم المتواجدة في كل من: مستشفى الملك خالد، ومستشفى حائل العام، ومستشفى النساء والولادة.

من جهته اثنى مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحياء، على الحملة واهدافها النبيلة وكذلك مبادرة المتطوعين والمتطوعات في المشاركة والتبرع لصالح الحملة، كما شكر جهود صحة حائل والعاملين في بنوك الدم في مستشفيات المنطقة على تسهيل مهمة المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم.