‏انطلاق الفعاليات المصاحبة لمهرجان عنيزة للتمور 39

انطلقت يوم أمس الفعاليات المصاحبة لمهرجان عنيزة للتمور ٣٩ والذي تنظمه الغرفة التجارية ‏بالتعاون مع البلدية تحت شعار “جاذبية عنيزة”.

وبين مشرف الفعاليات المصاحبة هزاع الثبيتي أن الفعاليات المصاحبة تأتي تعزيزاً لرؤية مملكتنا ٢٠٣٠م بضرورة إيجاد فعاليات جاذبة ومشجعة للسياحة الداخلية لذلك فقد استغلت اللجنة المنظمة بالتعاون مع لجنة السياحة ولجنة فلايح عنيزة كامل منطقة فلايح عنيزة بما فيها حايط حركان والقاعية وغيرها للفعاليات المصاحبة اضافة إلى أن من أهداف الفعاليات تعزيز الحراك الاقتصادي عبر تخصيص منافذ تسويقية للجنسين واستثمار أوقات الشباب وطاقاتهم بما يخدمهم وينمي قدراتهم.

ويضيف: تبدأ الفعاليات منذ صلاة العصر و تستمر حتى الساعة الواحدة فجراً وذلك لمدة عشرة أيام ومن أبرز الفعاليات المقامة العروض المسرحية والفكاهية والممشى الصحي وذكريات السواني والأسر المنتجة ومزرعة التمور علاوة على صعود النخيل بالطريقة التقليدية للتعريف بالموروث الخاص بالنخيل والتمور في مثل هذا الموسم قديمًا.

والفن التشكيلي وأركان التصوير وشباب المجد والرؤية.

ويرى بأن الحضور كان في اليوم الأول مشجعاً نظراً لتميز الموقع بالطبيعة واكتسائه بالمناظر الخلابة التي استلهمت الزوار.