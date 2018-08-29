محافظ عنيزة يناقش تهيئة نقاط البيع في طريق الغضا

ترأس سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم السليم صباح اليوم اجتماعاً لمناقشة تنظيم وتهيئة مواقع نقاط البيع على طريق منتزهات الغضا بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية المعنية وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وقد رحب سعادته بالحضور مشيراً إلى أهمية منتزهات الغضا كواحدة من أهم المواقع السياحية الجاذبة في المملكة لاسيما في فترة الشتاء منوهاً بضرورة الاستعدادات المبكرة لذلك بما يعزز من رؤية مملكتنا الغالية 2030م حيال تشجيع السياحة الداخلية وتهيئة البنية المناسبة التي تساهم في جذب الزوار كما أن ذلك يخلق حراكاً اقتصادياً للمحافظة و يهيأ نقاط وفرص البيع للشباب.

وناقش الاجتماع ضرورة تنظيم وتنسيق نقاط البيع بشكل جاذب وإزالة التشوهات البصرية من طريق الروضة مع الأخذ بالاعتبار وسائل السلامة واشتراط تواجدها كما نوقش الحرص على سلامة مرتادي الطريق.