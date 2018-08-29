ماكس للأزياء تفتتح متجر جديد في الرياض بارك في السعودية 

أعلنت ماكس، إحدى أكبر العلامات التجارية في قطاع الأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، عن افتتاح متجرها الـ 29 في مدينة الرياض. ويقع المتجر الجديد في”الرياض بارك”، بوابة رقم 3. ويمتد المتجر الجديد على مساحة 16,000 قدم مربع، ويشتمل الملابس الخاصة بالرجال والنساء وأزياء الأطفال، بالإضافة إلى الملابس الرياضية وحقائب اليد والأحذية والملابس الداخلية والاكسسوارات.

كجزء من خطط توسعة العلامة التجارية في المنطقة والتزامها تجاه سوق المملكة العربية السعودية المتنامي، وصل عدد متاجر ماكس للأزياء إلى 127 متجراً في المملكة العربية السعودية وحوالي 400 متجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند.

وتعتبر ماكس” جزء من مجموعة “لاندمارك”، إحدى أضخم مؤسسات تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط ومقرها الرئيسي دبي. وتعتبر ماكس أحد رواد تجارة التجزئة في مجال الأزياء والأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والهند. وتعتزم التوسع في شبكتها من المتاجر لتصل إلى أكثر من 600 متجر وبمساحة تصل إلى 9 مليون قدم مربع بحلول عام 2020.