فعاليات يوم المهنة والإرشاد الوظيفي تنطلق في لندن

تشهد العاصمة البريطانية ” لندن ” نهاية شهر أغسطس الحالي انطلاقة تظاهرة يوم المهنة والإرشاد الوظيفي تحت شعار ( رؤيتي مستقبلي ٢٠١٨ ) تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وذلك يومي الجمعة والسبت القادمين في مركز كوين إليزابيث الثانية.

ويأتي تنفيذ هذه التظاهرة ضمن إطار جهود الملحقية الثقافية السعودية لدى المملكة المتحدة لخدمة الطلبة المبتعثين ليس على مستوى بريطانيا فحسب بل لجميع خريجي دول الابتعاث.

وقد أوضحت الملحقية في لندن في بيان لها أن تنفيذ هذه الفعالية يأتي في إطار اهتمام وحرص سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة والذي يتابع باهتمام بالغ شؤون المبتعثين ومنجزاتهم.

وسيتضمن يوم المهنة عدد من البرامج والفعاليات المصاحبة من دورات تدريبية وورش عمل وندوات بالإضافة إلى منصات اتفاقيات ومنصات توظيف ومعارض متنوعة.

كما أوضح البيان أن فريق العمل الخاص بيوم المهنة بدأ التحضير لهذه الفعالية منذ وقت مبكر، وسط تفاعل عدد من منسوبي الملحقية ومجموعة من الطلبة المتطوعين للعمل في الملحقية.

كما أشارت الملحقية أن يوم المهنة يعتبر مناسبة متجددة تشهد وجود عدد من القطاعات ذات العلاقة بتوطين الوظائف وعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى والمتوسطة في المملكة إضافة الى أنها ستحتضن كوكبة من الجامعات السعودية والبريطانية مما سوف يساهم في خلق فرص التعاون البحثي والأكاديمي المشترك بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.

كما تأتي أهمية هذه المناسبة من خلال دعم وزارة التعليم المتمثل في إيجاد منصة خاصة بالوزارة تشرف عليها وكالة الوزارة لشؤون البعثات.

واختتمت الملحقية بيانها مشيرة إلى أن مثل هذه الفعالية ماهي إلا جزء من اهتمام حكوماتنا الرشيدة بالعنصر البشري وبناء الإنسان السعودي والذي يُعد محورا لخططها وبرامجها التنموية للمستقبل، على أن تكون هذه الفعالية استثمارا للعقول البشرية والتي هي الثروة الحقيقية للوطن بكل مؤسساته وأجهزته العامة والخاصة، متطلعة إلى استفادة كل الجهات المشاركة من هذا الحدث لتحقيق التطور والنمو الذي ينشدونه عن طريق عملية التوظيف والاستقطاب للكفاءات السعودية.