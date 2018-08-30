المحامي والمستشار القانوني

سلمان بن حميد الرمالي

منذ تولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان منصبه، والرياضة السعودية في تقدم مستمر على المستوى الفني والمعنوي والمالي، بفضل الدعم الذي يقدمه سمو ولي العهد للرياضة والأندية الرياضية والتحفيز المعنوي للاعبين والتشجيع المستمر لهم، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث امتد اهتمام سمو ولي العهد للمشجع السعودي أيضاً، وذلك بصدور توجيهات سموه بنقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر القناة الرياضية المفتوحة مجاناً.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت قد وقعت اتفاقية شراكة مع شركة الاتصالات السعودية في فبراير من العام الجاري، مقتضاها حصول شركة الاتصالات السعودية على حقوق نقل مباريات المنتخب السعودي والمسابقات السعودية كاملة، وقد صرح رئيس الهيئة العامة للرياضة/ تركي آل الشيخ أن هذه الاتفاقية تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة عقد النقل التلفزيوني مبلغ (6.600.000.000) ستة مليارات وستمائة مليون ريال لمدة (10) سنوات.

في الوقت نفسه يبدو أن شركة الاتصالات السعودية غاضبة من هذه التوجيهات، إذ حرصت شركة الاتصالات السعودية STC، الحاصلة على حقوق النقل لمباريات الدوري السعودي، بالرد على الجماهير الرياضية السعودية الحائرة، بسبب عدم معرفتها أين ستتابع انطلاق البطولة السعودية، حيث أجابت خدمة عملاء STC عبر تويتر على سؤال لأحد المتابعين حول نقل المباريات عبر القنوات التلفزيونية، بأنه لا يوجد سوى ثلاث وسائل حاليًا لمشاهدة الدوري السعودي، تتمثل في:

1- قناة دوري بلس الرقمية عن طريق جوي TV هوم، الذي يأتي مع باقات الإنترنت اللامحدود المنزلية.

2- قناة دوري بلس التي تبث بالأقمار الصناعية عن طريق ريسيفر GOBX المقدم من MBC

3- تطبيق وموقع دوري بلس.

وهذه التصريحات تأتي مخالفة تماماً لتوجيهات سمو ولي العهد، وما صرح به رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس الأربعاء في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث ذكر آل الشيخ: “لازلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كاف.. اليوم بإذن الله يحسم الأمر”.

وفي النهاية نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لسمو ولي العهد على ما يبذله من أجل الرقي بالمنظومة الرياضية بكاملها ابتداءً من أعلى جهة وانتهاءً بالمشجع الذي يحرص على التواجد في الوسط الرياضي والادلاء بآرائه وتحليلاته.