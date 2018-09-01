حدثني صديق لي ذات يوم عن المشاريع التي لا فائدة منها، ولا تخدم المجتمع، فقط تقليد لا غير لسد فجوة المصاريف، وليكون هناك مردود مالي فقط، ومثال على ذلك مشروع (الكرك)، يقول لي وهو يسير في الشارع العام بسيارته: لا يوجد مشروع مبتكر جميعهم نفس الصنف، محلات بيع الشاي كثيرة، ولا يوجد عقل يستثمرونه في مشروع مختلف.

العقل في جسد الإنسان نعمة وشيء مميز، وكيف لبعض الناس أن يتركوا عقولهم بلا أدنى تفكير كي يجنوا مالاً يسد رمقهم، العقل هو ما ميزنا الله به، والتفكر قبل الاستثمار يولد ابتكاراً في كل المشاريع بحد سواء، لا تكرر مشاريع رأيتها بنفسك، ولكن اسمح لعقلك التفكر في شيء مختلف تتميز به، ويكون مصدر نجاح قبل مصدر دخل وثروة، اطلع كثيراً قبل أن تبدأ، واستشر، ولكن لا تسمح لنفسك أن تكون نسخة مقلدة، بادر في تقوية مهاراتك العلمية والعملية، وضع لك خطط استراتيجية مختلفة عن غيرك، اصنع الاختلاف واكسر الجمود، واذهب لغير المألوف، اهرب من التبلد، وقاوم الظروف واصنع شيئاً مختلفاً، لنرى مجتمعاً مختلفاً يضخ باستراتيجيات متفردة وقرارات ناجحة بادر للتميز وكن أنت الشخص المتميز.

اصنع أفكاراً يحتذى بها كي يرونك مختلفاً، كي يرونك نجماً ساطعاً، ودائماً ارضى بالقليل، وسيرزقك الله الكثير، ولا تطمع وكن سخياً كي تنجح، وابحث من ثم ابتكر لترتقي أنت وترتقي الأمم.