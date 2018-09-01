الأمير محمد بن نواف: رؤية المملكة 2030 ركزت على استثمار العنصر البشري ليسهم في تحقيق التحول

تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، دشن الدكتور عبدالعزيز بن محمد المقوشي الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة معرض وفعاليات يوم المهنة والإرشاد الوظيفي والذي تنظمه الملحقية في مركز كوين إليزابيث الثانية في مدينة لندن تحت شعار ( رؤيتي مستقبلي 2018 )، وذلك بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات والجامعات السعودية، وحضور وتفاعل لافت من قبل المبتعثين والمبتعثات.

وقد أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الملحق الثقافي أن يوم المهنة فرصة سانحة لمنشآت القطاعين الرسمي والأهلي بتمكين شباب الوطن من الإسهام في تفعيل برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030 واستراتيجياتها وآليات عملها ومبادراتها.

وأشار سموه إلى أن بلادنا تشهد مرحلة نهضوية ذات شأن تعكس مرحلة التنمية الشاملة مرحلة التحول من الكم إلى النوع مرحلة النضج وقطف الثمار مشددا على أن يوم المهنة يعتبر نتيجة باهرة من نتائج تجربة التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإنسان المؤهل .

وقال سمو السفير : كما تعلمون فإن رؤية المملكة 2030 قد ركزت على استثمار العنصر البشري ليكون أداة فاعلة في تحقيق هذا التحول الذي يذكر بالبدء باستثمار بلادنا في التعليم بشكل عام وبرنامج الابتعاث بشكل خاص وهو استثمار غير مسبوق على مستوى دول العالم بشكل يشهد به الجميع .

وأشار سمو السفير على أن يوم المهنة خطوة رائدة في مساندة جهود التنمية السعودية من خلال تمكين هذه المبادرة من تعزيز اللقاء بين عنصري العرض والطلب تحت سقف واحد.

ومضى سموه بقوله : لقد أتاحت المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، للمبتعثين فرصة الانخراط في عملية تحول اقتصادي واعد.

وفي ختام كلمته عبر سمو السفير عن بالغ شكره وتقديره للعاملين في الملحقية الثقافية على جهودهم وتألقهم في تنظيم هذا الحدث اللافت، مشيدا بأبنائه وبناته المبتعثين والمبتعثات مذكرًا إياهم بأن يضعوا نصب أعينهم أمانة العلم التي يجب أن يحملوها وهي الإخلاص في النية والعلم والعمل ليعودوا لأرض الوطن بإذن الله كلبنات بناء وسواعد عطاء داعيا للجميع بالتوفيق والنجاح.

وكان الدكتور المقوشي قد افتتح معرض يوم المهنة والفعاليات المصاحبة بحضور الأستاذ سعود الحمدان نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة ورئيس اللجنة التنظيمية ليوم المهنة الأستاذ سعود الودعاني، وتجول في أركان وأجنحة المعرض واستمع لشرح حول آلية الفرص الوظيفية المقدمة لأبناء وبنات الوطن من قبل الجهات المشاركة كما زار المعارض المصاحبة مشيدا بما شاهده من إبداعات المبادرات التطوعية المتنوعة.

يشار إلى أن معرض يوم المهنة يشهد العديد من الفعاليات المصاحبة من ورش عمل وندوات ومنصات للتوظيف ومعارض فنية وإبداعية.