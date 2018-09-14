كل نفس هي حرة وكل إنسان قراره بيده وهو ليس سجين لغيره وإلى عامة الناس كي يرضون عليه إرضاء الناس غاية لا تدرك، أفعل ما تريده أنت وليس ما يريدونه هم وعش حياتك بما يرضي الله وضع لك رادع في الحرية وإذا كنت لا تغضب الله لا يهمك كلماتهم جميعاً.

منذ متى أصبحت حياة الناس ملكاً واحتكاراً عليك أنت يا من سأتكلم عليه وسأتطرق له الذي يتحكم بحياة غيره كثيراً ولا يركز على حياته وينشغل في أحاديثهم وهمومهم ويشغل عقله في أشياء ليست من شأنه إطلاقاً ومثال على ذلك معظم الأقرباء يريدون التحكم بمسار حياتك لأنك فقط قريبهم ويريدون بأن يُسيروك على حسب شخصياتهم ثق تماماً بأنك لو أعطيت أحداً مكان أعلى من مكانه سيدهسك رتب أماكن الأشخاص بحياتك ولا تجعلهم يسيطرون على قراراتك المصيرية وكم أبناء ضاعوا بسبب قرارات اتخذوها عنهم آباءهم بحكم أنهم يرون العالم مختلف ولديهم خبرة أكثر، أنت كأب وأنتِ كأم تقولان لأبنائكم بعض الاحيان أريد منكم العمل أو الدراسة ولكن اتركوا لهم حرية اختياراتهم لا تتحكمون وتصرون على آرائكم وأنتم ترون سعادة أبنائكم بشيء مختلف.

لا تتبع أهواء الناس لأنك ستضيع ويضيع كل مستقبلك لا تقحمهم بأسرارك وكل خصوصياتك كي لا تقع في فخ ألسنتهم وأفئدتهم وكل بيت به أسرار أقفل بيتك بمفاتيح صارمة لا تجعل الناس التي لا تعرف أن تلجم فضولها تتحكم بك وببيتك كي لا تصاب بخدش أو آلام لا عليك منهم فأنت تسير في طريقك وهم بطريقهم.

حدثني زميل لي ذات يوم عن موقف مر به ولكنه أزعجه وهو كالتالي يقول لي شارحاً ما حصل ذات يوم جاءتني سفرة مفاجئة إلى دولة أوروبية ووافقت عليها وسافرت بحكم أنني إعلامياً ولكن هناك أشخاص من أقربائي أزعجوني كثيراً لتدخلهم بشيء لا يعنيهم وأسئلتهم التي ليس لها داعي أصلاً ولا تمت للأدب بصلة لأنني لم أشاركهم بتفاصيلي فعلهم أن يحترموا ذلك وهي مع من ستذهب وإلى أين وكم يوم ستقضي إجازتك وكم لديك من المال ولماذا ستذهب من الأساس وغير ذلك أن تكلمت معهم وقلت لهم ليس لكم شأن سيزعلون مني وأن صمت انزعجت من داخلي ، بطبيعة حال الانسان فضولي ولكن عليك أنت أن تلجم فضول هؤلاء الفئة وبعدها قالي لي وصلت بهم المرحلة إلى أن يقولون لي ليس لك داعي أن تسافر ومن أنتم كي تمنعوني كل انسان حر بحياته وهذه الأسئلة ليس لها منطق.

إقحامك بحياة غيرك مشكلة ولكن أن تقتحم حياتهم وتريد التحكم بها هنا يجب عليك أن تزور طبيب نفسي لأنه تلك المرحلة تسمى مرض ، اقحم نفسك بحياتك وحياة أسرتك فقط ولا عليك من أحد أصلح نفسك ولا تتجاوز حدودك ولنخلق بيئة مليئة بالحب والتسامح مليئة بإرضاء الله ورسوله ليس إرضاء الناس.