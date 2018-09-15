سنذهب في الأخير بقماش أبيض سنرحل من الدنيا في غمضة عين و سنأخذ من دنيانا فقط أعمالنا لا تبخل على نفسك وعلى أبنائك ومجتمعك العيش الكريم.

قال تعالى : { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } البخل آفة وإذا اعترى طريق أحد سيدمره هو ومن حوله وهو ليس خيراً بل شراً ومنهم من يبخل على نفسه أن يعيش ويتنفس الصعداء فقط لأجل أن يحضن المال في خزينته ولا أدري ما السبب المقنع وراء ما يفكر بِه البخيل والبخل ليس فقط في المال بل في المعاملة الحسنة والحب والكلمات الطيبة البخل هو أن تموت وأنت على قيد الحياة ، كثيراً نسمع عن بيوت هُدمت بسبب تلك الآفة التي تتآكل في المجتمع التي تنتج مصائب تنتج دمار أسر والسبب بأن ترى أبنائك يحتاجون وتتركهم يحتاجون لغيرك سواء على الصعيد النفسي أو المادي أو الاجتماعي تتركهم يحتاجون غير مشاعرك وتندم إذا رأيتهم تائهين لماذا يحتاجون الأبناء إلى أحد يسندهم غير والدهم لأنه بخيل مشاعر لماذا الأبناء يرون عيشة غيرهم لأنهم محرومين بسبب بخل أبيهم ولماذا يصبح هناك جرائم قتل أو جرائم أخرى بين الأسر لأنه الكتمان يلتهم أجسادهم من الداخل ، البخيل لا يريده أحد ولا يريد صداقته أحد ودائماً ما يتهربون منه ، البخيل لا يريد الاعتراف بأخطائه ودائماً هو متمسك برأيه بأنهُ يعطي ولكنه لا يرى الهموم التي تزداد عليه ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم وإكراهاً لمن حوله.

لن تعيش إلا مرة واحدة لن ترى تلك الحياة إلا مرة واحدة أحسن تلك المرة وعشها بعطاء وعشها بلا بخل وجشع وأفرد يدك للذين حولك تعيش أسعد البشر.