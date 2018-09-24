هو عرس الوطن الذي ينبغي أن نحتفل ونبتهج به جميعاً ونفرح ونستذكر النِعم العديدة التي منّ الله بها سبحانه على كل من ينتمي لهذا الوطن الحبيب الذي كان أوطان ودول عديدة فوحدها الله على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.

ينبغي أولاً على كل رب أسرة الجلوس مع أفراد أسرته وكل مدرس وأستاذ جامعي مع طلبته وكل إمام بمسجده وبخطبته مع المصلين وينبغي أن يجلس كل راعِ برعيته يتأملون هذه النعم الكبيرة التي حبانا الله بها ومن أهمها نعمة الأمن والأمان والتي حُرمت منها شعوب العديد من الدول المحيطة، ونعمة توفر العديد من الموارد المادية والطبيعية والغنى التي حظى الله البلاد وكثير من العباد، وكذا نعمة وجود الحرمين الشريفين بين ظهرانينا وتمكيننا حكومة وشعباً من التشرف بخدمتهما وخدمة الحجاج والمعتمرين وتوفير كافة الخدمات اللازمة وبذل الغالي والنفيس لخدمتهم والتفرغ لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة اثنى عليها البعيد قبل القريب، وان نشكر الله سبحانه على نعمة التطور والنماء السريع والقوة والمنعة التي نستشعرها رغم تزايد الاعداء الحاقدين واندحارهم من كل صوب بفضل الله اولاً والذي وفق قائدنا ملك الحزم والعزم الملك سلمان حفظه الله ورعاه والهمه حكمة القرار.

وكذلك لا ننسى النِعم العديدة التي نرتقب قطف ثمارها مع إنجاز هذه الرؤية المباركة 2030 على يد حبيب الشباب والشياب ولي عهدنا الغالي محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.

كما لا يفوتني استذكار نعمة ولاء وحب وفطنة هذا المواطن السعودي المخلص والمحب لولاة امره وإفشاله كل خطط ومؤامرات ومحاولات النيل من تكاتفه مع ولاة امره وتفرقته وفتنته.

نِعم عديدة تعيشها بلادنا أعجز عن حصرها بهذه العجالة ولا ينكرها إلا جاحد ينبغي علينا استذكارها ورفع أكُف الضراعة إلى البارئ سبحانه وتعالى حمداً وشكراً مبتهلين له أن يديم هذه النِعم وأن يوفق ولاة الامر ويسدد خطاهم ويلهمهم الحكمة باتخاذ كل ما من شأنه المزيد من رعاية المواطنين وتلبية احتياجاتهم ورفاهيتهم وتوفير البيئة الملائمة لمزيد من الانجاز بإخلاص لخدمة وازدهار هذا الوطن الحبيب وان يهبهم البطانة الصالحة التي تعينهم على سرعة الانجاز والقضاء على الفساد والنصر على اعداء الوطن والحاقدين في الداخل والخارج. ولنردد جميعا ( يا بلادي واصلي والله يحميكِ).