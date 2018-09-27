توفي مدير شركة الكهرباء بمحافظة جزيرة فرسان، يوم الأربعاء، وعامل آخر بالشركة بعد أن سدد لهم أحد العاملين بالشركة طعنات بسكين كان بحوزته.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، حيث تبيّن أن العامل يحمل الجنسية الفلبينية، ويعمل بمكتب كهرباء فرسان، وسدد طعناته الغادرة للعاملين في مقر عملهم، وسط معلومات عن إصابة الجاني خلال مقاومته لرجال الأمن.

من ناحية اخرى، نعت الشركة السعودية للكهرباء ببالغ الحزن والأسى وفاة أحد منسوبيها وعامل تابع لأحد المقاولين في فرسان، رحمهما الله، في حادث اعتداء، وإصابة شخصين آخرين في نفس الحادثة.

وتؤكد “السعودية للكهرباء” أنها تتابع سير التحقيقات، وتتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وما ستُسفر عنه هذه التحقيقات من نتائج تكشف عن أسباب الحادث المؤسف.

وإذ تتقدم الشركة لأسرتي الزميل والعامل، رحمهما الله، ومنسوبيها بخالص العزاء والمواساة، فإنها تدعو الله أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.