مغادرة تركي فدعق للبلاد المالية

غادر الاستاذ تركي بن حسين فدعق شركة البلاد المالية بعد أن أمضى بها نحو ثمان سنوات كمدير لإدارة الأبحاث والمشورة ، فقد عمل خلال هذه الفترة على إصدار العديد من المنتجات البحثية المتعلقة بالأسواق المالية والتي عززت من رؤية عملاء الشركة للسوق المالية السعودية بالإضافة الى تعزيز تواجد الشركة في السوقين المحلي والعالمي .

وقد قامت شركة البلاد المالية الأسبوع الماضي بتقديم درع تذكاري وشهادة تقدير للأستاذ تركي نتيجة لجهوده المخلصة خلال الفترة التي قضاها في الشركة .

جدير بالذكر أن الأستاذ تركي عضو مؤسس للجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وهو حاليآ عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض وعضو اللجنة الوطنية للإحصاء بالإضافة الى عضويته في جمعية الاقتصاد السعودية .