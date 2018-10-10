الأمير أحمد بن فهد يدشن فعاليات ورشة العمل الأولى للأمراض غير المعدية بمشاركة 9 جهات حكومية و 8 جمعيات خيرية بالحقل الطبي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس (الاربعاء) بفندق الميرديان بالخبر، ورشة العمل الاولى للأمراض غير المعدية والتي تنظمها جمعيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية، بمشاركة 9 جهات حكومية و 8 جمعيات خيرية طبية، بهدف التعرف بشكل دائم على مشاريع الحكومة لمكافحة الأمراض غير المعدية والحد من انتشارها، ومناقشة توصيات منظمة الصحة العالمية والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ تلك التوصيات، وكيفية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخيري والقطاع الخاص في ظل التوجه العام للمملكة والداعم للتعاون بين تلك القطاعات.

وأكد عبدالعزيز التركي، رئيس مجلس التحالف السعودي للأمراض الغير معدية، تسخير كافة إمكانيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية لتحقيق كافة السياسات التي رسمتها القيادة للنهوض بالمجتمع ليصبح مثلاً يُحتذى به في السيطرة على الأمراض غير المعدية.

وقال، خلال الافتتاح، إن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية ، وحضور ونائبه لهذا الحدث ما هو إلا تأكيد من ولاة الأمر على أهمية دور المجتمع في بناء مملكتنا الحبيبة والسماح لنا كمؤسسات مجتمعية بالمشاركة في خدمة وطننا الغالي.

وأشار التركي، أنه في سبتمبر من هذا العام 2018م، سوف يُعقد بهيئة الأمم المتحدة الاجتماع الثالث عالي المستوى لمناقشة الخطوات المتخذة من حكومات الدول الأعضاء تجاه الأهداف التسعة التي طرحتها منظمة الصحة العالمية كخطة عمل حتى عام 2025م، وهذه الأهداف التسعة هي: خفض نسبة الوفيات المبكرة بنسبة 25%، الوصول بنسبة زيادة الإصابة بالسكري والسُمنة إلى صفر %، توفير العلاج والمستلزمات الطبية وتقنيات العلاج لأمراض القلب والأمراض غير المعدية بنسبة 80 %، خفض الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 25 %، خفض استعمال التبغ بنسبة 30 %، خفض استهلاك الملح والصوديوم بنسبة 30 %، حصول 50% من المستحقين على الاستشارة الطبية والعلاج لمنع حدوث جلطات القلب والجلطات الدماغية، خفض سوء استخدام الكحول بنسبة 10 %، خفض الخمول الحركي بنسبة 10%.

وتحدث د. ابراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة، عن الأمراض الغير معدية بالعالم والتحدي الحاصل، وذكر ان هناك 41 مليون شخص يتوفون سنويا بسبب الامراض الغير معدية، ومنها امراض القلب، السكري، الجهاز التنفسي، السرطانات، وحوادث المرور.

ولفت أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع وزارات الصحية في العالم على وقف زيادة هذه الامراض وتحث على تغير السلوك البشري ومنع التدخين وممارسة الرياضة وتخفيف الوزن.

وكشف أن وزارة الصحة السعودية قامت بخطوات لمعالجة هذه الامراض بالتنسيق مع القطاعات والوزارات الاخرى بالمملكة منها اضافة ضريبة على المشروبات السكرية والغازية والطاقة والتدخين، وطورت برامج تساعد المجتمع على ممارسة الرياضة، وقامت بإنشاء دائرة (الصحة في كل السياسات) بحيث تكون الصحة جزء لا يتجزأ من سياسة الوزارات الاخرى، وقامت بمشروع المدن الصحية وحصلت جلاجل والدرعية على تصنيف المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية للعام 2018م وهناك عدد من المدن تعمل على الحصول على هذه الجائزة.

وتشارك كلا من وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، و وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و وزارة التعليم، و وزارة البيئة والمياه والزراعة، و وزارة الشؤون البلدية والقروية، و وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الإعلام، بطرح المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية لكبح تفشي الأمراض غير المعدية وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية لهذه الوزارات والهيئات.

يذكر أن جمعيات التحالف السعودي للأمراض الغير معدية هي: الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، جمعية السرطان السعودية، الجمعية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار)، جمعية أرفى للتصلب اللويحي، الجمعية العلمية السعودية للسكري، الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، جمعية ساعد لمرضى التصلب العصبي المتعدد، الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم (شمس).