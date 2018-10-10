سفارة المملكة في البحرين تؤكد عدم وجود سعوديين في حادث انهيار مبنى السلمانية

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، عدم وجود مواطنين سعوديين في حادثة انهيار مبنى السلمانية.

وقالت سفارة المملكة بالبحرين، إنه بالإشارة لحادثة انهيار مبنى بالسلمانية في مدينة المنامة مساء أمس، ونتج عنه وقوع عدد من الإصابات، فإنها تؤكد أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية بمملكة البحرين تبين عدم وجود أي مواطن سعودي في المبنى، وأن السفارة لم تتلقَ أي بلاغ من أي مواطن سعودي حول الحادثة.

ودعت السفارة، المواطنين ـ المقيمين والزائرين ـ إلى مملكة البحرين التواصل معها عند الحاجة والضرورة على الأرقام التالية “قسم شؤون السعوديين”:

0097317537722

0097333500012