بلدية وسط الدمام تغلق مستودع مخالف للمواد الغذائية

أغلقت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة مستودع لتخزين المواد الغذائية، وذلك اثر بلاغ مواطن، حيث اتضح بعد مباشرة البلاغ ومعاينة الموقع تدني مستوى النظافة العامة، وتأتي هذا ضمن حرص البلدية على سلامة المستهلكين وذلك من خلال الجولات الميدانية على المنشئات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتي تتماشى مع حملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري أن الفرق الميدانية البلدية، قامت مؤخراً بإغلاق مستودع تابع لأحد الشركات التجارية المخصصة لبيع المنتجات الغذائية، وذلك اثر تلقي بلاغ من مواطن، واتضح بعدها تدني مستوى النظافة العامة وعدم تخزين المواد بالشكل الملائم للاشتراطات الصحية، ما أدى الى إغلاق المستودع.

مشيرا إلى انه تم ضبط عدد من المخالفات التي ابرزها : فتح محل بدون ترخيص، تكديس المواد الغذائية وسوء التخزين، سوء تهوية المستودع، وضع المواد الغذائية في الارتداد، استخدام طبليات خشب، عدم تشغيل المصائد الحشرية بالمستودع، تشغيل ٤عمال بدون شهادات صحية وعدم التقيد بالزي الموحد.

وشدد الشمري على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرا الى أن الرقابة مستمرة على المنشئات الصحية، مؤكداً أنه تم التوجيه بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية وذلك للمحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها، مشيرا الى أن المواطن هو الرقيب الأول في الحفاظ على السلامة العامة، داعيا جميع المواطنين التعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940.