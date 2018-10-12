انطلقت اليوم أولى رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة مدينة جدة بالسليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح.

وأوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح أن هذه اللحظة تشكل علامة تاريخية وطنية فارقة في صناعة النقل الحديث بالمملكة، معربًا عن فخره وفخر كل منتسب للمشروع بما لمسه من سعادة وبهجة واعتزاز على وجوه جميع المسافرين من مختلف الأعمار.

وأثنى معاليه على دور الكفاءات الوطنية الشابة في نجاح المشروع، مُستدلاً على ذلك بأن رحلة اليوم تنطلق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بقيادة شاب سعودي مدرّب ومؤهل الكابتن عبدالرحمن الشهري، الأمر الذي يؤكد سعي كل منتم إلى صناعة النقل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – عبر تحقيق مفهوم الاستدامة ودعم التوطين في صناعة الخطوط الحديدية بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأبان الدكتور الرميح أن انطلاق التشغيل الرسمي اليوم جاء بعد تقديم التحالف المشغل للمشروع “تحالف الشعلة” لمتطلبات خطة التشغيل، ليبدأ التشغيل فعليًا من اليوم، بواقع أربعة أيام في الأسبوع “الخميس والجمعة والسبت والأحد”، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الاسبوع، لافتاً إلى أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجيا ليصل إلى ساعتين بين مكة والمدينة للرحلات المباشرة، و 2:20 دقيقة بين مكة والمدينة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأفاد معاليه أن تدشين قطار الحرمين حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفل التدشين الذي أقيم بمحطة جدة في 15 محرم 1440هـ، وبعدها انتقل -حفظه الله- إلى المدينة المنورة مستقلا قطار الحرمين، حيث كان على رأس مستقبليه -أيده الله- سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- الذي وصل إلى المدينة المنورة مستقلاً – حفظ الله – قطار الحرمين من جدة.

ورفع معالي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على الدعم اللامحدود وإطلاق مشروع قطار الحرمين الذي يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، عادًا إياه هدية القيادة الحكيمة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

وتقدم الرميح بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اللذان كان لهما دورًا محورياً في جوانب الدعم وتذليل العديد من الصعوبات التي مرت بها مراحل التنفيذ، معرباً عن شكره إلى معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وأصحاب المعالي الوزراء من كافة الأجهزة الحكومية الشريكة في إنجاح سير العمل بالمشروع، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في انجاز هذا المشروع الوطني العملاق، وكل من عمل في المشروع منذ انطلاقته وحتى لحظة تدشينه.

يذكر أن قطار الحرمين يتيح للمسافرين الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: www.hhr.sa أو عن طريق الهاتف : 920004433 ، وبأسعار مخفّضة بمقدار 50%.