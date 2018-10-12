يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بعد غد، ( مشروع بلازا حي الشاطئ) بالواجهة البحرية الشمالية بالدمام, الذي يعد امتدادا لتطوير منطقة الكورنيش بالدمام، إلى جانب إنشاء ممشى بطول الموقع والذي تبلغ مساحته الطولية حوالي 1200 متر.
وتمتاز الواجهة, بساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل والبلاطات الخرسانية ويتخللها أحواض الزراعة والمسطحات الخضراء وساحات الألعاب المظللة والمواجهة للبحر، كما يخدم تلك المنطقة وجود دورتي مياه إحداهما للرجال والأخرى للنساء، فيما يفصل المنطقة المطورة عن البحر سور من الخرسانة مسبقة الصب ومعالجة بدهان إيبوكسي، ويتوفر بها مقاعد على طول الكورنيش.
وعمدت أمانة المنطقة الشرقية إلى إضاءة المنطقة بالكامل بأعمدة إنارة تجميلية تغطي كامل المنطقة، إلى جانب تزيين المنطقة بنافورة خرسانية ( حوض مستطيل وكرة دائرية)، في الوقت الذي يحيط بالنافورة من الجانبين مجسم جلسات تم تزيينه بسور من الإستانليس ستيل للحماية، كما يحتوي مندرج مغطى بألواح القرانيت المتداخل مع العشب الصناعي, بالإضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة وتم تجهيزه بأماكن وضوء خارجية خلف دورة المياه وتخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تسهيلاً لهم .
أمين الشرقية يفتتح مشروع بلازا الشاطئ بالدمام بعد غد
يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بعد غد، ( مشروع بلازا حي الشاطئ) بالواجهة البحرية الشمالية بالدمام, الذي يعد امتدادا لتطوير منطقة الكورنيش بالدمام، إلى جانب إنشاء ممشى بطول الموقع والذي تبلغ مساحته الطولية حوالي 1200 متر.
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