1000 زائر لمعرض السلامة المرورية بالأحساء

نظمت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية بالأحساء أمس فعالية بيت المعرفة للتوعية بالسلامة المرورية بتنظيم من لجنة السلامة المرورية وذكر مسفر القحطاني رئيس قسم التوعية بلجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ان الهدف من المعرض لإقامة برنامج بيت المعرفة للتركيز على التوعية بمبادئ السلامة المرورية وأهمية القيادة الآمنة وتثقيف مختلف شرائح المجتمع وخاصةً الشباب والأطفال على التعامل بشكل آمن مع الطرق والمركبات.

وأضاف القحطاني: حرصت لجنة السلامة المرورية على وجود بعض الفعاليات في المعرض لإتاحة الفرصة للزوار وطلبة المدارس للتجربة الفعلية ومنها:

- سيارة الواقع المعزز

- جهاز الإقناع بحزام الأمان

- تجربه سيارة الانقلاب

- سينما الأبعاد الخمسة 5D

كذلك حرصت اللجنة على وجود جهات حكومية وشركات وجمعيات للمشاركة بأركان تثقيفية للزوار وكان منها:

- لجنة السلامة المرورية ( برنامج قيادتي)

- مرور الأحساء

- أمن الطرق

- جامعه الملك فيصل

- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

- الجمعية السعودية للذوق العام

- المعهد الصناعي الثانوي

- جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحساء

وقال: نستهدف بالزيارات المدرسية الى زياره ما يزيد عن ٦٠٠٠ طالب الى حديقة السلامة المرورية للمرحلة الابتدائي وبيت المعرفة للمتوسط والثانوي من بنين وبنات، ونستهدف أيضا إلى ما يقارب ١٠٠٠٠ زائر للفترة المسائية لمدة عشرة أيام.

وعن الصعوبات التي واجهتهم أوضح القحطاني: الحمد لله بجهود الجميع والقطاعات المشاركة وعلى رأسهم أمانة منطقة الأحساء لم تكن هناك اَي صعوبات.

واختتم القحطاني حديثه بالفرق التي تطوعت في معرض السلامة المرورية حيث ذكر من الفرق التطوعية من منطقة الأحساء فرقة نيوم التطوعية وفريق سمو التطوعي من الجنسين.