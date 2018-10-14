الأمير سلطان بن سلمان يستعرض تجربته بغرفة الشرقية الثلاثاء القادم

تستضيف غرفة الشرقية ضمن فعاليات برنامج تجربتي – أحد برامج مجلس شباب أعمال الشرقية – الثلاثاء القادم صاحب السموّ الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وبين رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن شباب أعمال المنطقة في حاجة إلى التعرف التجارب الوطنية الناجحة، التي استطاعت أن تنطلق بمؤسساتها إلى النمو والاستدامة وحققت تقدمًا نوعيًا في الوصول لأهدافها المرجوة وأضحت نموذجًا لكل من أراد النجاح، مُشيرًا إلى أهمية تداول الخبرات بين الأجيال، مما يوفره من تجارب ناجحة وآليات وأدوات وسُبل يمكن الآخذ بها مع بدء الحياة العملية لأبنائنا وبناتنا من رواد الأعمال، داعيًا شباب الأعمال ومختلف قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية إلى حضور اللقاء والاستفادة من التجربة الادارية والقيادية التي يُقدمها سموه الأمير سلطان بن سلمان.

ومن جهته أوضح رئيس مجلس شباب الأعمال عبدالله البريكان، أن لمجلس شباب أعمال غرفة الشرقية، دوراً مُتنامياً في تطوير رواد أعمال المستقبل، مُشيرًا إلى ما حققه المجلس على مدار أعوامه السابقة في خدمة قطاع شباب الأعمال، وذلك بإثراء معرفتهم الاقتصادية وزيادة مهاراتهم في العمل الحر، حتى بات في إطار توسيع نطاق برامجه المتنوعة، يحظى بحضور فعلي وسط شباب أعمال المنطقة الشرقية.